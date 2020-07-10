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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО УПРОЩЕНИЮ ТРАНЗИТА


17:34 10.07.2020

Страны Евразийского экономического союза планируют подписать соглашение по упрощению действующей в ЕАЭС системы транзита товаров для случаев, когда должно быть предоставлено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. Распоряжение о направлении проекта соглашения в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, принял Совет Евразийской экономической комиссии 10 июля.

Как сообщает ЕЭК, основной его целью является создание более комфортной системы обеспечения уплаты таможенных платежей при таможенном транзите.

Документ регулирует два блока вопросов. Первый предусматривает возможность применения упрощений для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением при совершении транзитных перевозок и отвечающих установленным критериям. Такие декларанты смогут предоставлять обеспечение в меньшем, чем обычно, размере. Снижение суммы может составить 20% или 30% в зависимости от соблюдения ряда условий.

Второй блок направлен на развитие поручительства как одного из способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Он определяет общие условия признания поручителей национальными гарантами и предусматривает применение для них упрощений на сумму от 10% до 100% от размера финансовой гарантии.

Заложенный в соглашении «льготный» механизм обеспечения позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при совершении транзитных перевозок в рамках ЕАЭС.

Соглашение является одним из наиболее проработанных странами и комиссией таможенных документов с учетом того, что работа над ним ведется с 2015 года в соответствии с распоряжением Евразийского межправительственного совета. Сейчас она подошла к своему логическому окончанию.
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