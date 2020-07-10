СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАН МЕХАНИЗМ КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ В ЕАЭС

16:20 10.07.2020 Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает ЕЭК, они помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать более благоприятные условия для деятельности добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза. Положение дополнено терминами «заявитель» и «получатель» подкарантинной продукции. На практике это позволит определить ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС.