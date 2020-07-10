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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАН МЕХАНИЗМ КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ В ЕАЭС
16:20 10.07.2020
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, они помогут повысить эффективность карантинного фитосанитарного контроля и создать более благоприятные условия для деятельности добросовестных участников рынка, соблюдающих право Союза.
Положение дополнено терминами «заявитель» и «получатель» подкарантинной продукции. На практике это позволит определить ответственных за предъявление подкарантинной продукции в государствах места назначения при ее перемещении между странами ЕАЭС.
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