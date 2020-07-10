|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС ДОПОЛНЕН ТРЕБОВАНИЯМИ К «ВОССТАНОВЛЕННОМУ МОЛОКУ»
15:48 10.07.2020
Внесены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции».
Как сообщает ЕЭК, документ дополнен требованиями к «восстановленному молоку», которое включено в категорию молочных продуктов, расфасованных в потребительскую упаковку.
Таким образом, устраняется неопределенность по его идентификации и показателям безопасности.
До настоящего времени производители восстановленного молока при подтверждении его соответствия и маркировке были вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование – «молочный напиток» вместо «восстановленное молоко».
Изменения позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как «восстановленное молоко».
Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования на сайте комиссии.
В соответствии с техрегламентом ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», «восстановленное молоко» – молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
Курсы в банках
на 10.07.2020
Конвертация в банках
на 10.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте