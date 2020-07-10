Внесены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Как сообщает ЕЭК, документ дополнен требованиями к «восстановленному молоку», которое включено в категорию молочных продуктов, расфасованных в потребительскую упаковку.

Таким образом, устраняется неопределенность по его идентификации и показателям безопасности.

До настоящего времени производители восстановленного молока при подтверждении его соответствия и маркировке были вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование – «молочный напиток» вместо «восстановленное молоко».

Изменения позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как «восстановленное молоко».

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования на сайте комиссии.

В соответствии с техрегламентом ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», «восстановленное молоко» – молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.