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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ХОТЯТ УДАЛЕННО ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТАМ


10:11 10.07.2020

Россия и Беларусь ведут работу по трансграничной удаленной идентификации банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через биометрические системы, пишут «Известия», ссылаясь на ЦБ и Нацбанк Беларуси.

Как рассказали в Центробанке РФ, ведомство ведет работу по развитию сотрудничества в области финансовых технологий со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе — по механизму трансграничной удаленной идентификации. Профильная подгруппа уже проанализировала «антиотмывочные» законодательства стран ЕАЭС и положения о персональных сведениях, а также требования по защите информации при трансграничной передаче данных. Сейчас проводится анализ принципов деятельности национальных идентификационных систем стран ЕАЭС, отметили в ЦБ.

В Беларуси уже создана и апробируется своя биометрическая система, в других странах объединения собственных баз слепков лица и голоса пока нет. Об этом заявил замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Дмитрий Дубынин на конференции #btechday. По его словам, с Беларусью ведутся переговоры. Объединения биометрических баз не предполагается, подчеркнули в ЦБ.

В Национальном банке Беларуси подтвердили, что Россия, Беларусь, Казахстан и Армения в группе по координации развития национальных платежных систем ведут работу по механизму трансграничной удаленной идентификации. Когда страны закончат анализ единых принципов реализации механизма, предполагается провести пилотный проект в этой области. Так, нерезидентам более не придется физически присутствовать на территории Беларуси, чтобы воспользоваться услугами банков страны, по которым требуется процедура идентификации.

В «Ростелекоме» знают о работе ЦБ с нацбанками стран ЕАЭС, в частности Беларуси, по интегрированию систем со слепками лица и голоса граждан, сообщил представитель компании. Он добавил, что компания готова подключиться к технической реализации в случае появления подобных договоренностей.

По словам экспертов, развитие трансграничной идентификации по биометрии на территории ЕАЭС станет конкурентным преимуществом стран — участниц Союза: проект способствует эффективному сотрудничеству стран в финансовой сфере. Также нововведение должно сократить время трансакции, сейчас между странами ЕАЭС денежные переводы могут идти несколько дней. Не исключено, что будут снижены или отменены комиссии при перечислениях, считают эксперты.
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