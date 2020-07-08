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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА ПОСТАВКИ ГРУШ ИЗ БЕЛАРУСИ


13:38 09.07.2020

На внутреннем рынке ЕАЭС устранено препятствие по поставке груш из Беларуси в Россию.

Как сообщает ЕЭК, на основе обращения Минэкономики Республики Беларусь по поводу введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки груш в Россию Департамент функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии провел мониторинг выполнения обязательств странами Евразийского экономического союза. Подготовлено заключение о наличии препятствия, имеющего признаки барьера.

В рамках проведенных двусторонних переговоров было принято решение об устранении ограничения при поставке груш из Республики Беларусь в Россию с 10 июня 2020 года.

«Мы приветствуем устранение Россией препятствия, имеющего признаки барьера, без принятия соответствующего решения коллегии ЕЭК», – сказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
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