Важность совместной работы для развития и углубления производственной кооперации, увеличения локализации действующих производств и решения вопросов импортозамещения в Евразийском экономическом союзе отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на рабочей встрече с министром промышленности Беларуси Петром Пархомчиком.

«Важным инструментом для координации действий по импортозамещению станет Карта индустриализации ЕАЭС, которую мы сейчас готовим, – отметил Артак Камалян. – Предполагается, что документ будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств – членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в Союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей».

По словам министра ЕЭК, в проект карты включены 178 крупных инвестиционных и значимых для соответствующих отраслей промышленности проектов на сумму 194,5 млрд долларов США в 18 отраслях, а также 555 технологических направлений по 29 отраслям промышленности, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению, а также 19 групп промышленных товаров, импорт по каждой из которых на таможенную территорию Союза в прошлом году превысил 300 млн долл.

Как сообщает ЕЭК, карте индустриализации ЕАЭС будет дан старт в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Минске 17 июля.

Артак Камалян и Петр Пархомчик обсудили также реализацию кооперационных проектов в промышленности, разработку единых правил определения страны происхождения и учета технологических операций, взаимодействие ЕЭК и Министерства промышленности Республики Беларусь при подготовке новой стратегии – Основных направлений промышленного сотрудничества на период до 2025 года.

По итогам встречи стороны договорились о проведении осенью этого года третьего заседания Совета по промышленной политике ЕАЭС и о продолжении переговоров «на полях» Совета.