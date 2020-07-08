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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР С 9 ИЮЛЯ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ГОВЯДИНЫ СЕМИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:26 09.07.2020
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин обсудили 8 июля в формате телеконференции вопросы, касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.
Как сообщает Россельхознадзор, по итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 9 июля 2020 года временных ограничений на поставки в Россию бескостной говядины семи белорусских предприятий.
Речь идет о таких компаниях, как ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ООО «Акдимол», ОАО «Ошмянский мясокомбинат» и ОАО «Могилевский мясокомбинат».
Продукция данных компаний, выработанная с 9 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.
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