На заседании коллегии ЕЭК министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет об итогах мониторинга реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС за 2018-2019 годы.

Документ ранее был утвержден Евразийским межправительственным советом.

Как сообщает ЕЭК, в ходе презентации был представлен статус реализации дорожной карты. Документ направлен на устранение 17 препятствий – двух изъятий и 15 ограничений.

Как отметил министр, мероприятия дорожной карты реализованы на 63% от планового показателя. Таким образом, из 35 мероприятий исполнено 22. Это привело к устранению 6 препятствий. Над оставшимися 11 препятствиями ЕЭК совместно с государствами – членами продолжит работу.

«По нашим оценкам, устранение только отдельных препятствий, включенных в дорожную карту, снизит транзакционные издержки бизнеса на сумму порядка $100-120 млн. В целом совокупный положительный эффект от устранения препятствий, включенных в дорожную карту, варьируется от 1,5 до 2% объема взаимной торговли», - сообщил Гегам Варданян.