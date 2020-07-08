Управлением Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками Омской таможни в ППУ «Черлакский» задержаны две партии лошадей (73 лошади).

Как сообщает российское ведомство, животные перевозились из Беларуси в у Казахстан и Киргызстан по поддельным ветеринарно-сопроводительным документам.

«В настоящее время дальнейшее перемещение животных приостановлено, они размещены на изолированном содержании. Проводятся необходимые карантинные мероприятия, продолжается разбирательство обстоятельств дела. Материалы направлены в правоохранительные органы», - говорится в сообщении Россельхознадзора.