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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕСЕК ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ТРАНЗИТА ЛОШАДЕЙ ИЗ БЕЛАРУСИ
16:05 08.07.2020
Управлением Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками Омской таможни в ППУ «Черлакский» задержаны две партии лошадей (73 лошади).
Как сообщает российское ведомство, животные перевозились из Беларуси в у Казахстан и Киргызстан по поддельным ветеринарно-сопроводительным документам.
«В настоящее время дальнейшее перемещение животных приостановлено, они размещены на изолированном содержании. Проводятся необходимые карантинные мероприятия, продолжается разбирательство обстоятельств дела. Материалы направлены в правоохранительные органы», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
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