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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК СОГЛАСОВАЛА ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ В БЕЛАРУСИ ДО 4 ОКТЯБРЯ
15:08 08.07.2020
Коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания – маски, предназначенные для индивидуального применения – и дезинфицирующие средства в Беларуси на 90 дней – с 7 июля до 4 октября этого года.
Ранее в Беларуси на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на указанные товары. В частности, меры госрегулирования включают установление предельного норматива рентабельности для организаций – производителей, предельной максимальной надбавки импортера, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера).
Основанием для введения государственного регулирования цен на средства защиты послужило увеличение спроса на них, отсутствие возможности удовлетворить потребности учреждений здравоохранения, аптечных сетей и населения производителями таких средств.
Как сообщает ЕЭК, решение коллегии поможет сохранить стабильные цены при их реализации на внутреннем рынке Беларуси, предотвратить необоснованное завышение цен производителями (импортерами).
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