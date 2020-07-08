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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19


13:58 08.07.2020

Коллегия ЕЭК утвердила санитарно-эпидемиологические рекомендации для недопущения распространения COVID-19.

Как сообщает ЕЭК, документ содержит предложения по организации работы объектов «зеленых коридоров» на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, включая проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий. К этим объектам относятся автозаправочные станции, пункты технического обслуживания, отдыха и питания водителей.

С целью предотвращение заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать «входной фильтр» с проведением термометрии, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, проводить профилактическую дезинфекцию на системной основе, соблюдать принципы социального дистанцирования, использовать одноразовую посуду, проветривать помещения и т.д.

Принятые рекомендации обеспечат возможность использования этих мероприятий в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией в странах Союза. В том числе в условиях введения в одном из государств-членов новых ограничительных мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации, или постепенного снятия ранее введенных ограничений.

Документ подготовлен в целях реализации инициатив, высказанных в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля 2020 года и во исполнение распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 6 «О предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» и Распоряжения Совета Комиссии от 25 марта 2020 года № 11 «О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19».
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