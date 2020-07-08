Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси на 90 дней – с 18 июля до 15 октября этого года включительно.

Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и т.д. Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ и др.

После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась.

«Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны», - говорится в сообщении ЕЭК.