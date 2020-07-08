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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ОБНОВИЛА РЕКОРД ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА - 57,2 МЛН ТОНН
12:39 08.07.2020
В 2019/2020 маркетинговом году (МГ) Украина обновила рекорд по экспорту зерновых – 57,2 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на официальные данные Государственной таможенной службы.
"По данным Гостаможслужбы по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
В целом зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых: пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн; ячмень – 5,08 млн тонн; рожь – 8,2 тыс. тонн; кукуруза – 30,3 млн тонн; другие зерновые и зернобобовые – 791 тыс. тонн.
Муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых: мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) – 331,7 тыс. тонн; мука других зерновых культур – 2,5 тыс. тонн.
По официальным данным Государственной фискальной службы, по результатам 2018/2019 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 9,5 млн тонн больше, чем в предыдущем МГ, когда экспорт составил 40,9 млн тонн.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало Меморандум о согласовании позиций с участниками зернового рынка Украины на новый 2020/2021 маркетинговый год, который начался 1 июля.
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