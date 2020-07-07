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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЛАРУСЬ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛА ЭКСПОРТ ДИЗЕЛЯ В УКРАИНУ НА 28,1%


10:16 08.07.2020

Беларусь в I полугодии 2020 года снизила экспорт дизеля в Украину на 28,1%. Об этом говорится в аналитическом отчете агентства Argus Media.

По данным агентства, импорт дизтоплива из Беларуси в январе-июне 2020 года снизился на 292,2 тыс. т до 749 тыс. т что вызвано резким сокращением поставок российской нефти на Мозырский и Новополоцкий заводы в начале этого года в связи с резким сокращением поставок российской нефти на Мозырский и Новополоцкий заводы в начале этого года.

При этом отгрузки литовского дизтоплива производства Мажейкяйского НПЗ в первом полугодии повысились на 120 тыс. т до 303 тыс. т.

В целом импорт дизельного топлива на рынок Украины в первом полугодии снизился на 1,2%, или на 32,6 тыс. т, относительно такого же периода 2019 г., до 2,76 млн т, по данным украинской таможни и участников рынка.

Крупнейшим поставщиком продукта в страну в первой половине этого года стала Россия, которая сократила отгрузки на 8,7%, или на 123,1 тыс. т, до почти 1,29 млн т. Ввоз российского дизтоплива уменьшился вследствие введения пошлины на импорт продукта «Роснефти» трубопроводным транспортом в августе 2019 г.

Кроме того, в январе-июне 2020 г. в украинских портах заметно вырос объем импорта турецкого дизтоплива производства НПЗ Star, Госнефтекомпании Азербайджана, а также предприятий компании Tupras, составив почти 215 тыс. т. Между тем в первой половине 2019 г. партии турецкого продукта на таможне не оформлялись.

В текущем году также увеличился импорт танкерных грузов греческого дизтоплива производства компании Hellenic Petroleum до 140,6 тыс. т с 63 тыс. т годом ранее.

В январе-июне на украинский рынок также поставлялись партии продукта из Болгарии, Венгрии, Израиля, Индии, Румынии и Туркменистана.
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