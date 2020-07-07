Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились более чем на 3 млрд долл. - до 28,516 млрд долл. США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28515,73 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. В последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке отмечают, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли три главных фактора.

Во-первых, поступления международного финансирования и операции правительства по управлению государственным долгом.

"Украина получила первый транш от Международного валютного фонда объемом 1500,0 млн специальных прав заимствований (SDR) или 2076,4 млн долл. США по новой программе Stand-By, а также связанное официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро. Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн. евро. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1192,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 1073,8 млн долл. США уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, а также 75,7 млн долл. США - по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами", - отмечают в НБУ.

Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы.

"Всего в июне Национальный банк выкупил 1155,0 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились", - информируют в Нацбанке.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 154,0 млн долл. США (в эквиваленте).

В НБУ отмечают, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По данным НБУ, международные резервы Украины в мае 2020 года уменьшились на 1,3% и на 1 июня составили 25371,8 млн долл. США (в эквиваленте).