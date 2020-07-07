Беларусь выступает за расширение научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, в том числе посредством формирования и реализации Евразийских технологических платформ. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин на встрече с министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаком Камаляном.

По его словам, в настоящее время ведется совместная работа по согласованию таких документов, как проект «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и проект «Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС на период до 2025 года».

«Государственный комитет по науке и технологиям всецело поддерживает включение в данные проектные документы мер и механизмов, которые будут способствовать развитию научно-технического прогресса, реализации совместных исследований, проектов и программ, а также сотрудничеству в сфере «зеленых» технологий», – сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в договоре о ЕАЭС отсутствуют базовые положения о научно-техническом сотрудничестве, которые позволили бы регулировать научно-техническое и инновационное взаимодействие в рамках союза.

«В этой связи считаю целесообразным вернуться к вопросу о включении в договор о ЕАЭС отдельной статьи, определяющей направления сотрудничества государств – членов ЕАЭС в научно-технической и инновационной сферах», – сказал председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Беларусь является одним из инициаторов создания и членом Евразийского экономического союза, объединившего рынки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. При координации Государственного комитета по науке и технологиям с белорусской стороны, ответственными органами управления государств – участников ЕАЭС и Департаментом промышленной политики ЕЭК сформировано 16 ЕТП по 10 технологическим направлениям. В 2019 году в результате проведенной совместной работы, в качестве приоритетной по направлению «Промышленные технологии» инициировано создание еще одной ЕТП «Технологии технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования». Данная технологическая платформа объединяет научные, научно-производственные и научно-технические организации трех государств – членов Союза. В частности, примерами результативной деятельности белорусских учредителей в рамках евразийских технологических платформ являются:

ЕТП «Космические и геоинформационные технологии – продукты глобальной конкуренто-способности» (белорусский учредитель – НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси; координатор платформы – совместное российско-белорусское предприятие ЗАО «Международные космические технологии»). Совместно с российскими и казахстанскими организациями ведется разработка конкурентоспособных услуг и геоинформационных продуктов на основе использования получаемой из космоса интегрированной информации о земных поверхности и недрах. Перспективным направлением развития ЕТП является реализация в рамках ЕТП Межгосударственной программы «Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли» на период 2021-2025 гг. (участие УП «Геоинформационные системы» предусмотрено с 2020 года);

ЕТП «ЕвразияБио». Ведется активная разработка совместных проектов в сфере биотехнологий в целях эффективного использования в интересах науки, образования, отраслей экономики, социальной сферы и государственных нужд. Так, ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» инициировал разработку Межгосударственной целевой программы ЕАЭС «Инновационные биотехнологии для развития экономики стран ЕАЭС» на период 2019-2023 гг. и «Инновационные биотехнологии-2» на период до 2030 г. Презентация проекта состоялась в октябре 2018 года на международном форуме «Евразийская неделя» в г. Ереване (Республика Армения);

ЕТП «Светотехника». В рамках платформы реализуется проект «Организация производства светодиодного осветительного оборудования», рассчитанный на период 2018-2021 гг. Его участниками выступили белорусские, российские, армянские, казахстанские и киргизские организации и компании.