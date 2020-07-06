ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ РАБОТУ ДВУХ ПУНКТОВ ПРОПУСКА


11:15 07.07.2020

На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска, еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках возобновлена возможность пешего пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"С 00.00 часов 7 июля 2020 г. на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск", в Любешовском районе Волынской области и «Вильча», в Полесском районе Киевской области", - говорится в сообщении/, которое цитирует Укринформ.

В обоих пунктах пропуска возможным стало пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

«Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А «Дольск» - это международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжение Кабинета министров Украины от 17 июня 2020 г. № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска.

Кроме того, согласно решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: «Меловое» (Луганская область, Меловской район), «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район), «Бачевск» (Сумская область, Глуховский район), «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район), а также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска «Сеньковка» (Черниговская область, Городнянский район) и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска: «Новые Яриловичи» (Черниговская область, Репкинский район), «Выступовичи» (Житомирская область, Овручский район) , «Доманово» (Волынская область, Ратновский район), «Славутич» (Черниговская область, Черниговский район).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2020
валюта курс
EUR 2.7493
USD 2.4332
RUB 3.4017
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7493 +0.0182
USD 2.4332 +0.0118
RUB 3.4017 -0.0342
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7540 2.7590
USD 2.4370 2.4420
RUB 3.3950 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1310
EUR/RUB 81.0000 81.2500
USD/RUB 71.7000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте