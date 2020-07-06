На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска, еще в девяти пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках возобновлена возможность пешего пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"С 00.00 часов 7 июля 2020 г. на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска "Дольск", в Любешовском районе Волынской области и «Вильча», в Полесском районе Киевской области", - говорится в сообщении/, которое цитирует Укринформ.

В обоих пунктах пропуска возможным стало пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом.

«Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А «Дольск» - это международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжение Кабинета министров Украины от 17 июня 2020 г. № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска.

Кроме того, согласно решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля возобновлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: «Меловое» (Луганская область, Меловской район), «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район), «Бачевск» (Сумская область, Глуховский район), «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район), а также границы с Россией и Беларусью в пункте пропуска «Сеньковка» (Черниговская область, Городнянский район) и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска: «Новые Яриловичи» (Черниговская область, Репкинский район), «Выступовичи» (Житомирская область, Овручский район) , «Доманово» (Волынская область, Ратновский район), «Славутич» (Черниговская область, Черниговский район).