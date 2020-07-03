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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
13:49 06.07.2020
На заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 10 июля, вынесут вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев по итогам заседания рабочей группы по доработке проекта стратегии до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, проект стратегии в целом был одобрен главами государств ЕАЭС 19 мая этого года. При этом правительствам стран Евразийского экономического союза поручено доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести очно.
Коллегия ЕЭК также представит Совету ЕЭК разработанный ею план реализации стратегических направлений.
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