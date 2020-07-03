ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ


13:49 06.07.2020

На заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое пройдет 10 июля, вынесут вопросы стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев по итогам заседания рабочей группы по доработке проекта стратегии до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, проект стратегии в целом был одобрен главами государств ЕАЭС 19 мая этого года. При этом правительствам стран Евразийского экономического союза поручено доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести очно.

Коллегия ЕЭК также представит Совету ЕЭК разработанный ею план реализации стратегических направлений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
валюта курс
EUR 2.7311
USD 2.4214
RUB 3.4359
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7493 +0.0182
USD 2.4332 +0.0118
RUB 3.4017 -0.0342
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7420 2.7450
USD 2.4300 2.4340
RUB 3.4100 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 80.3000 80.7000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте