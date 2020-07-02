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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНЕ В 2021 ГОДУ НАДО БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ 600 МЛРД ПО ГОСДОЛГУ
11:38 06.07.2020
По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко а.
"Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривень. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко, которого цитирует Укринформ.
Он также добавил, что дефицит бюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить.
Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 года составили 156,2 млрд грн, платежи по обслуживанию – 61,4 млрд грн.
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