СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРАИНЕ В 2021 ГОДУ НАДО БУДЕТ ВЫПЛАТИТЬ 600 МЛРД ПО ГОСДОЛГУ

11:38 06.07.2020 По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко а. "Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривень. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко, которого цитирует Укринформ. Он также добавил, что дефицит бюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить. Платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 года составили 156,2 млрд грн, платежи по обслуживанию – 61,4 млрд грн.