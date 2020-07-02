Россельхознадзор с 6 июля отменяет ограничения на транзит говядины с семи белорусских предприятий по территории России. Такая договоренность достигнута на прошедших 3 июля в формате телеконференции переговорах заместителя премьер-министра Беларуси Александром Субботина и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Как сообщает сайт российского ведомства, речь идет о следующих компаниях: ОАО «Бобруйский мясокомбинат»; ООО «Мясокомбинат Поставский»; УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности»; ОАО «Слуцкий мясокомбинат»; ООО «Акдимол»; ОАО «Ошмянский мясокомбинат» и ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).

До завершения интеграции информационных систем стран-членов ЕАЭС Россельхознадзор в пунктах приема уведомлений (ППУ) на российско-белорусском участке государственной границы будет оформлять уведомления на грузы, следующие транзитом из Беларуси через Россию в адрес предприятий из других стран ЕАЭС, а затем фиксировать факт убытия товара с территории РФ в ППУ, расположенных на российско-казахстанском участке границы.

Также принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба» и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО «Брестский мясокомбинат».

Продукция данных компаний, выработанная с 6 июля, будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.