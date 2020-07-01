ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГЛАВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ ЕАЭС РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ


10:18 02.07.2020

Перспективы возобновления международного транспортного сообщения в странах ЕАЭС и противоэпидемические аспекты подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске рассмотрел Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия Союза.

Как сообщает ЕЭК, участники заседания отметили, что комиссия при участии государств-членов планирует разработать рекомендации по определению подходов к возобновлению международного транспортного сообщения между государствами-членами. Возможность возобновления международного сообщения будет определяться исходя из эпидемиологической ситуации в странах Союза.

В связи с возможным проведением в Минске 17 июля этого года заседания Евразийского межправительственного совета в очном формате санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси осуществляет подготовительную работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Будет предусмотрено взаимное признание документов о соблюдении профилактических мер, подготовленных службами безопасности стран Союза.

Также обсужден комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в странах Союза. Документ планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК 10 июля и заседании ЕМПС 17 июля нынешнего года.

Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС создан Решением Высшего Евразийского экономического совета № 9 от 31 мая 2016 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
валюта курс
EUR 2.7228
USD 2.4243
RUB 3.4159
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7220 2.7260
USD 2.4210 2.4250
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 02.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1270
EUR/RUB 79.4500 79.7200
USD/RUB 70.6500 71.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте