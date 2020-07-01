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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГЛАВНЫЕ САНИТАРНЫЕ ВРАЧИ ЕАЭС РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ
10:18 02.07.2020
Перспективы возобновления международного транспортного сообщения в странах ЕАЭС и противоэпидемические аспекты подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета в Минске рассмотрел Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия Союза.
Как сообщает ЕЭК, участники заседания отметили, что комиссия при участии государств-членов планирует разработать рекомендации по определению подходов к возобновлению международного транспортного сообщения между государствами-членами. Возможность возобновления международного сообщения будет определяться исходя из эпидемиологической ситуации в странах Союза.
В связи с возможным проведением в Минске 17 июля этого года заседания Евразийского межправительственного совета в очном формате санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси осуществляет подготовительную работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Будет предусмотрено взаимное признание документов о соблюдении профилактических мер, подготовленных службами безопасности стран Союза.
Также обсужден комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в странах Союза. Документ планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК 10 июля и заседании ЕМПС 17 июля нынешнего года.
Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов ЕАЭС создан Решением Высшего Евразийского экономического совета № 9 от 31 мая 2016 года.
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