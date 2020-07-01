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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС 2 ИЮЛЯ ПРОВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
17:00 01.07.2020
По инициативе Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции состоялось совещание председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и членов коллегии (министров) комиссии Серика Жумангарина и Гегама Варданяна с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Как сообщает ЕЭК, обсуждены вопросы, связанные с обеспечением доступа промышленной продукции стран ЕАЭС к государственным (муниципальным) закупкам Российской Федерации в связи с принятием постановления правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
«По этому поводу есть обращения государственных органов Беларуси и Казахстана, целого ряда министерств. Много обращений от хозяйствующих субъектов, – подчеркнул Михаил Мясникович. – Стороны обеспокоены тем, что начало применения постановления № 616 в Российской Федерации приведет к возникновению нового торгового барьера».
По данным сторон, уже зафиксированы отказы в участии в государственных и муниципальных закупках на территории Российской Федерации. И возникшую ситуацию, как считают представители ряда государств Союза и ЕЭК, требуется изменить.
Принято решение о рассмотрении 2 июля в ходе консультаций с представителями государств ЕАЭС возможных вариантов урегулирования проблемных вопросов. Это необходимо для устранения возможных препятствий на едином союзном рынке и обеспечения доступа хозяйствующих субъектов стран Союза к государственным закупкам Российской Федерации.
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