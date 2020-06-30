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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЕАЭС


13:55 01.07.2020

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 30 июня принято распоряжение о формировании рабочей группы для подготовки предложений по созданию института развития и поддержки Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, рабочую группу возглавит министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

О необходимости создания института развития и поддержки ЕАЭС ранее высказался Кыргызстан. Совет ЕЭК, рассмотрев инициативу, поручил сформировать рабочую группу из представителей органов власти государств Союза и уполномоченных организаций.

«На заседаниях рабочей группы предполагается обсудить вопросы расширения инструментов и механизмов финансирования экономического развития в рамках действующих региональных финансовых институтов», - отметила директор Департамента макроэкономической политики Тоты Калиаскарова, представляя вопрос на заседании коллегии комиссии.

О выработанных предложениях планируется доложить на заседании Совета ЕЭК.
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