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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЕАЭС
13:55 01.07.2020
На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 30 июня принято распоряжение о формировании рабочей группы для подготовки предложений по созданию института развития и поддержки Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, рабочую группу возглавит министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
О необходимости создания института развития и поддержки ЕАЭС ранее высказался Кыргызстан. Совет ЕЭК, рассмотрев инициативу, поручил сформировать рабочую группу из представителей органов власти государств Союза и уполномоченных организаций.
«На заседаниях рабочей группы предполагается обсудить вопросы расширения инструментов и механизмов финансирования экономического развития в рамках действующих региональных финансовых институтов», - отметила директор Департамента макроэкономической политики Тоты Калиаскарова, представляя вопрос на заседании коллегии комиссии.
О выработанных предложениях планируется доложить на заседании Совета ЕЭК.
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