ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНЦЫ С 1 ИЮЛЯ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ПОСТАВЩИКА ГАЗА


13:16 01.07.2020

В Украине с 1 июля значительно упрощается процедура смены поставщика газа для населения.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, с июля потребитель газа сможет менять поставщика в один клик: достаточно отправить новому поставщику заявление-присоединение.

"Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - пояснил Коболев, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что до внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами можно сменить поставщика в течение трех дней.

"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что, несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу", - добавил глава правления Нафтогаза.

В новом решении регулятора было устранено такие требования для смены поставщика, как получение письменной справки об отсутствии долга или составление акта сверки расчетов, или же составление графика погашения задолженности перед поставщиком. Вместе с тем потребитель должен самостоятельно заявить, что у него нет долгов за газ.

Как сообщалось, 10 июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которым упрощается процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей. В частности, изменения внесены в Кодекс газотранспортной системы, Кодекс газораспределительных систем, Правила поставок природного газа и Типовой договор поставки природного газа бытовым потребителям.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7228 +0.0157
USD 2.4243 +0.012
RUB 3.4159 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7180 2.7230
USD 2.4235 2.4280
RUB 3.4050 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 79.5000 80.0000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте