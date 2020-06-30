Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) учредил Фонд цифровых инициатив и подвел итоги работы за 2019 год на очном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в ходе заседания утверждено Положение о Фонде цифровых инициатив ЕАБР. Цель нового фонда — оказание содействия странам — участницам банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

В соответствии с лучшими практиками международных банков развития создан Комитет по кадрам при Совете ЕАБР, положение о котором утверждено в рамках заседания Совета.

Что касается итогов работы Евразийского банка развития в 2019 году, то текущий инвестиционный портфель банка увеличился на 25,6% и составил 4,3 млрд долларов США. Балансовый портфель вырос на 31%, до 2,8 млрд долларов США. Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%).

Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля по итогам 2019 года не изменилась, как и годом ранее, наибольшую долю занимают проекты в энергетике — 21,1%, транспорте — 18,9%, финансовом секторе — 18,7%.

За 2019 год подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму 1,3 млрд долларов США.

Банк активно развивал свое присутствие во всех государствах — участниках и с учетом действующей Стратегии осуществлял финансирование национальных проектов развития и проектов со значительным интеграционным эффектом.

Доля интеграционных проектов в портфеле банка превысила целевое значение и составила 54,4%.

По итогам 2019 года совокупный объем заимствований Банка составил 2,6 млрд долларов США.

В 2019 году банк осуществил размещение 5 выпусков облигаций в казахстанских тенге на общую сумму 80 млрд тенге, 5 выпусков облигаций в российских рублях на общую сумму 23 млрд рублей, а также вторичное размещение выпуска еврооблигаций на сумму 201 млн долларов США.

Большое значение для развития инвестиционной деятельности в Казахстане имеет подписание соглашения с Нацбанком Казахстана, которое позволяет ЕАБР привлекать фондирование с лимитом 200 млрд тенге.

Финансовая устойчивость банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств.

Учитывая существенный рост инвестиционного портфеля, банку удалось сохранить его качество на должном уровне. Доля провизий в балансовом портфеле снизилась за 2019 год с 3,2% до 2,4%.

Прибыль банка по итогам 2019 года составила 68,9 млн долларов США. Рентабельность капитала — 3,8%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.