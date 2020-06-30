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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕАБР УЧРЕДИЛ ФОНД ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ И ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД
11:55 01.07.2020
Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) учредил Фонд цифровых инициатив и подвел итоги работы за 2019 год на очном заседании, которое прошло в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в ходе заседания утверждено Положение о Фонде цифровых инициатив ЕАБР. Цель нового фонда — оказание содействия странам — участницам банка в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.
В соответствии с лучшими практиками международных банков развития создан Комитет по кадрам при Совете ЕАБР, положение о котором утверждено в рамках заседания Совета.
Что касается итогов работы Евразийского банка развития в 2019 году, то текущий инвестиционный портфель банка увеличился на 25,6% и составил 4,3 млрд долларов США. Балансовый портфель вырос на 31%, до 2,8 млрд долларов США. Странами с наибольшими долями в портфеле являются Россия (45,7%) и Казахстан (40,1%).
Отраслевая структура текущего инвестиционного портфеля по итогам 2019 года не изменилась, как и годом ранее, наибольшую долю занимают проекты в энергетике — 21,1%, транспорте — 18,9%, финансовом секторе — 18,7%.
За 2019 год подписаны соглашения по 27 новым проектам на общую сумму 1,3 млрд долларов США.
Банк активно развивал свое присутствие во всех государствах — участниках и с учетом действующей Стратегии осуществлял финансирование национальных проектов развития и проектов со значительным интеграционным эффектом.
Доля интеграционных проектов в портфеле банка превысила целевое значение и составила 54,4%.
По итогам 2019 года совокупный объем заимствований Банка составил 2,6 млрд долларов США.
В 2019 году банк осуществил размещение 5 выпусков облигаций в казахстанских тенге на общую сумму 80 млрд тенге, 5 выпусков облигаций в российских рублях на общую сумму 23 млрд рублей, а также вторичное размещение выпуска еврооблигаций на сумму 201 млн долларов США.
Большое значение для развития инвестиционной деятельности в Казахстане имеет подписание соглашения с Нацбанком Казахстана, которое позволяет ЕАБР привлекать фондирование с лимитом 200 млрд тенге.
Финансовая устойчивость банка подтверждается высокими оценками рейтинговых агентств.
Учитывая существенный рост инвестиционного портфеля, банку удалось сохранить его качество на должном уровне. Доля провизий в балансовом портфеле снизилась за 2019 год с 3,2% до 2,4%.
Прибыль банка по итогам 2019 года составила 68,9 млн долларов США. Рентабельность капитала — 3,8%.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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