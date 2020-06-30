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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗАПРЕТ ПОСТАВОК В РОССИЮ БЕЛОРУССКОЙ ГОВЯДИНЫ ЕЭК СЧИТАЕТ БАРЬЕРОМ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС И ПРИЗЫВАЕТ СНЯТЬ ЕГО
10:19 01.07.2020
По итогам заседания коллегии ЕЭК 30 июня принято решение уведомить Россию о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, действия Россельхознадзора по запрету поставок в Россию и перемещения через ее территорию в государства-члены Союза говядины, произведенной некоторыми белорусскими предприятиями, Коллегия квалифицирует как барьер на внутреннем рынке ЕАЭС.
В ходе проведенного мониторинга выявлено, что поставки в Россию белорусской говядины приостановлены Россельхознадзором с конца 2019 года.
Согласно праву Союза, ветеринарный контроль при перемещении подконтрольных товаров всеми видами транспорта в пределах таможенной территории ЕАЭС осуществляется уполномоченными органами государства-члена при их производстве и погрузке.
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