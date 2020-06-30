СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

В УКРАИНЕ РАЗГРУЖАЮТ ПЯТЫЙ ТАНКЕР С НЕФТЬЮ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

12:50 30.06.2020 АО "Укртранснафта" 30 июня 2020 года начало разгружать пятый танкер с 85 тыс. тонн нефти для Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта" в Facebook. "Сегодня, 30 июня, Укртранснафта начала разгрузку на МНТ "Южный" танкера с нефтью для нужд Беларуси. Это уже пятый танкер, принятый с начала года в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания", - говорится в сообщении. Отмечается, что судно доставило 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light. После разгрузки нефть будут транспортировать по нефтепроводу "Одесса - Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ. В марте-апреле 2020 года в рамках соглашения с BNK (UK) Limited Укртранснафта приняла четыре танкерные партии нефти на МНТ "Южный" общим объемом около 350 тыс. тонн.