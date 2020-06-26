Верховная Рада Украины 19 июня приняла закон «Про рынки капитала и организованные товарные рынки», который, помимо всего прочего, регламентирует порядок использования «зеленых» облигаций.

«Зеленые» облигации можно будет выпускать для финансирования проектов по энергосбережению, зеленой энергетики, сохранению природных ресурсов и т.д. Выпускать облигации сможет правительство Украины, банки (государственные и частные), а также другие уполномоченные финансовые организации, пишет energo.guru.

Одну «зеленую» облигацию можно будет использовать для финансирования одновременно нескольких проектов. При этом, компания или организация, ответственная за выполнение проекта, не может завершить его досрочно или же передать обязанности по его завершению третьим лицам.

Информация по «зеленым» облигациям будет включать данные о процессе реализации проекта, объем привлеченных средств, а также порядок их использования.

По задумке, введение в оборот «зеленых» облигаций даст толчок в развитии «зеленых» проектов в Украине. Который, к слову, за последний год сильно затормозился из-за новых правил игры, касающихся действия «зеленых» тарифов в Украине.