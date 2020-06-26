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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МБРР ВЫДЕЛИТ УКРАИНЕ $350 МЛН КРЕДИТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
10:13 29.06.2020
Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 350 миллионов долларов США на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Такое решение принял Совет директоров Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который отразился на доходах простых украинцев и малого бизнеса и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого кредита на политику развития предоставляется 350 миллионов долларов США на поддержку государственного бюджета в трудные времена", - отметил вновь назначенный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи, которого цитирует Укринформ.
По его словам, Всемирный банк приветствует обязательства правительства относительно реформ, направленных на подготовку экономики к восстановлению, в частности существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста.
Как отмечают в Минфине, это первый проект серии кредитов на поддержку политики развития общим объемом 700 млн долларов США, который поддерживает усилия правительства Украины в реализации реформ по ряду направлений. Среди них - усиление демонополизации и антикоррупционных институтов, в частности путем анбандлинга собственности в газовой отрасли, совершенствование правовой базы для концессий и укрепления антикоррупционных институтов; укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель с соответствующими гарантиями защиты, усиление механизма урегулирования неработающих кредитов и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями; подкрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.
«Министерство финансов приветствует решение борда Международного банка реконструкции и развития о выделении первого транша. Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров. Ведь это позволяет нам удерживать неизменным курс Украины в проведении политических и экономических реформ, которые являются основой для макроэкономической стабилизации и сбалансированного роста», - подчеркнул заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Украины Юрий Гелетий.
Он добавил, что средства, выделенные МБРР, поступят в государственный бюджет, что поможет сократить его дефицит.
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