|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС МАРКИРОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ГМО СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
15:40 26.06.2020
В странах Евразийского экономического союза 26 июня 2020 года завершился переходный период по вступлению в силу изменений в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком «ГМО». Изменения приняты решением Совета комиссии от 20 декабря 2017 года № 90 и вступили в силу с 26 декабря 2018 года.
Как сообщает ЕЭК, начиная с 26 июня 2020 года, маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО».
Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9 процента, считается случайной или технически неустранимой примесью. Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения.
Обращение пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, без маркировки знаком «ГМО», но с указанием необходимой информации, определенной союзным техрегламентом, допускается в течение срока годности такой пищевой продукции, установленного изготовителем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2020
Курсы в банках
на 26.06.2020
Конвертация в банках
на 26.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте