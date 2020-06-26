В странах Евразийского экономического союза 26 июня 2020 года завершился переходный период по вступлению в силу изменений в союзный технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком «ГМО». Изменения приняты решением Совета комиссии от 20 декабря 2017 года № 90 и вступили в силу с 26 декабря 2018 года.

Как сообщает ЕЭК, начиная с 26 июня 2020 года, маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза («ЕАС») одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки «ГМО».

Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9 процента, считается случайной или технически неустранимой примесью. Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения.

Обращение пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, без маркировки знаком «ГМО», но с указанием необходимой информации, определенной союзным техрегламентом, допускается в течение срока годности такой пищевой продукции, установленного изготовителем.