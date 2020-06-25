Коллегия Евразийской экономической комиссии, принимая во внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные распространением коронавирусной инфекции, внесла изменения в ряд нормативных актов в сфере технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, внесены изменения в два решения Коллегии Комиссии 2017 года: от 11 июля № 83 и от 7 ноября № 135. Продляются сроки завершения переходных положений технических регламентов Союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» до 1 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года соответственно.

В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения техрегламента Союза «О безопасности колесных транспортных средств», начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено на год: с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года.

Также внесены изменения в перечни стандартов для техрегламента Союза «О безопасности игрушек». С 1 апреля на 1 ноября 2021 года перенесено начало применения следующих стандартов и методик: ГОСТ EN 71-14-2018, ГОСТ EN 71-5-2014, ГОСТ EN 71-13-2018, ГОСТ 18321-73, ГОСТ EN 71-5-2018, МР 01.022-07, МР 01.023-07, МР 01.024-07, МР 01.025-07.