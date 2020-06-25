Правительство поддержало и дало "зеленый свет" на внедрение электронного резидентства в Украине.

Это сделает страну привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Еще одна важная новость! Правительство дало зеленый свет е-резидентству! Об этом проекте я вам рассказывал еще в сентябре. И каждый день мы работаем над его реализацией", - написал чиновник, которого цитирует Укринформ.

Федоров отметил, что упомянутый проект "может сделать Украину мощным Восточноевропейским ІТ-хабом".

"Благодаря электронному резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами - прежде всего ІТ-специалистами", - заявил министр.

Как отмечает глава Минцифры, онлайн, без необходимости посещать Украину и заполнять бумаги иностранцы получат: украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

"Создаем этот проект для представителей креативной индустрии - ІТ, маркетинг, реклама, гейминг. Первыми е-резидентами мы видим иностранных ІТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке ", - пояснил он.

Федоров отметил, что все е-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

"Мы должны в короткие сроки вместе с другими государственными органами разработать нормативную базу для запуска проекта. Планируем, что к концу года запустим портал е-резидентства и получим первых е-резидентов", - добавил министр.

Министерство цифровой трансформации работает над внедрением системы «Е-резидентство". Суть проекта заключается в предоставлении электронного гражданства страны иностранцам с целью дать им возможность удаленно создавать и управлять бизнесом на территории Украины.