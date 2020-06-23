|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВСОВЕТА 17 ИЮЛЯ В МИНСКЕ
14:51 23.06.2020
Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 22 июня на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
"Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Премьер-министр предложил обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства.
Роман Головченко обратил внимание, что ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. Так, на минувшей неделе министры иностранных дел Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании виз. Глава белорусского правительства назвал это соглашение знаковым и выразил уверенность, что оно будет работать на благо двух стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2020
Курсы в банках
на 23.06.2020
Конвертация в банках
на 23.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте