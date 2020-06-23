Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в очном формате в Минске. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 22 июня на встрече с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

"Вы знаете, что у нас продолжается работа по организации Евразийского межправительственного совета 17 июля. Рассчитываем, что он, конечно, будет в очном формате проведен, мы к этому готовы", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр предложил обсудить вопросы организации двусторонней встречи с председателем российского правительства, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства.

Роман Головченко обратил внимание, что ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. Так, на минувшей неделе министры иностранных дел Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании виз. Глава белорусского правительства назвал это соглашение знаковым и выразил уверенность, что оно будет работать на благо двух стран.