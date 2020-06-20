Сеть железнодорожной доставки сельскохозяйственной продукции в КНР может быть расширена на весь Евразийский экономический союз.

Проработка соответствующей возможности с государствами-членами включена в «дорожную карту» взаимодействия Евразийской экономической комиссии с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

Как сообщает ЕЭК, документ был одобрен в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с генеральным директором – председателем правления «РЖД» Олегом Белозеровым.

«Полагаем, что проект перевозок сельскохозяйственной продукции в Китай обладает огромным потенциалом роста в рамках Союза, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - В 2019 году Китай занимал первое место в мире по импорту соевых бобов, замороженной говядины, курицы и рыбы, второе место – по импорту рапсового и подсолнечного масла, ракообразных и свинины. На Китай также приходится значительная доля ввоза молочных продуктов».

Министр напомнил, что государства-члены Союза являются значимыми игроками на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Российская Федерация уже ввозит муку, сою, кондитерские изделия и замороженную курицу с использованием сервиса «Агроэкспресс». При этом имеется потенциал существенного увеличения осуществляемых поставок за счет привлечения к проекту экспортеров из других стран ЕАЭС. Кроме того, Союз, а также государства Средней Азии (в частности, Узбекистан, который готовится стать страной-наблюдателем) обладают серьезными возможностями в части мясомолочной и плодоовощной продукции.

«Учитывая наднациональный статус ЕЭК, мы видим целый ряд направлений для нашего сотрудничества как в части продвижения российской железнодорожной продукции и услуг на иностранных рынках, так и в части формирования благоприятных условий для пользователей железнодорожного транспорта на территории ЕАЭС», – заявил Олег Белозеров.

В ходе состоявшейся встречи была также достигнута договоренность о включении представителей «РЖД» в отраслевые рабочие группы с целью обсуждения проблемных вопросов, возникающих при доступе на рынки третьих стран, а также перспективных направлений сотрудничества с партнерами ЕАЭС по соглашениям.

Встреча представителей торгового блока ЕЭК и руководства «РЖД» продолжила серию контактов с бизнесом в рамках выстраивания системной работы в целях максимизации эффектов от торговых соглашений с третьими странами. ЕЭК приглашает предпринимательское сообщество государств-членов ЕАЭС к диалогу по поиску новых возможностей на рынках партнеров по зонам свободной торговли.