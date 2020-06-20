«Дорожная карта» мероприятий по формированию общего электроэнергетического (ОЭР) рынка пяти стран Евразийского экономического союз утверждена на 13-м заседании Консультативного комитета по электроэнергетике.

В ней уточняются и детализируются промежуточные этапы работы по созданию общего рынка. Протокол мероприятия, которое прошло в заочном режиме из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, подписан членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмилем Кайкиевым.

Как сообщает ЕЭК, продолжается работа по формированию ОЭР ЕАЭС, который должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года.

«Полноценный запуск ОЭР Союза может привести к увеличению объемов взаимной торговли электроэнергией, создаст предпосылки для укрепления экономик стран ЕАЭС», - отметил Эмиль Кайкиев.

Архитектура верхнего уровня «дорожной карты» была проработана и утверждена ранее. Главы государств-членов ЕАЭС утвердили план мероприятий, направленных на формирование общего рынка электроэнергии 20 декабря 2019 года. Документом установлены сроки принятия актов (правил, регламентов), регулирующих функционирование ОЭР ЕАЭС. Также установлены сроки выполнения ряда организационных мероприятий, таких как выбор торговых площадок и тестирование технологической основы рынка.

Для того чтобы максимально оптимизировать последовательность процессов по созданию ОЭР ЕАЭС, эксперты стран сочли необходимым определить еще и промежуточные этапы разработки и согласования проектов документов. Для этого совместно с ЕЭК был подготовлен проект «дорожной карты», в которой по каждому из документов содержатся сроки одобрения Консультативным комитетом, проведения оценки регулирующего воздействия и поочередного обсуждения органами Союза. Все стороны поддержали утверждение этой «дорожной карты». При этом члены Подкомитета по формированию ОЭР ЕАЭС Консультативного комитета по электроэнергетике обязаны руководствоваться, утвержденными в документе промежуточными сроками работы над актами.

По вопросу повестки, связанному с подходами к определению и распределению пропускной способности межгосударственных сечений (межгосударственных линий электропередачи), позиции сторон сблизились. Наметился прогресс, который позволит на экспертном уровне продвинуться в разработке проекта правил определения и распределения пропускной способности.