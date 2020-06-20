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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ВЫРАБОТАЮТ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
18:09 22.06.2020
В ЕАЭС будут выработаны согласованные подходы по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков по итогам консультативного комитета по интеллектуальной собственности, который прошел в штаб-квартире ЕЭК.
В обсуждении приняли участие представители всех стран Евразийского экономического союза, а также Евразийского патентного ведомства и Исполнительного комитета СНГ.
Как сообщает ЕЭК, участники заседания обсудили вопросы государственного стимулирования создания и использования объектов промышленной собственности, определения размера убытков от нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, «параллельного» импорта и возможности развития функционала патентных ведомств государств ЕАЭС.
Также был рассмотрен аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в странах Союза. Подготовленная ЕЭК информация содержит анализ законодательства государств-членов в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, обзор деятельности уполномоченных органов и организаций по коллективному управлению правами. В аналитическом обзоре большое внимание уделено экономическим аспектам прав на объекты интеллектуальной собственности.
Консультативный комитет по интеллектуальной собственности создан
25 сентября 2012 года. В состав комитета входят руководители, заместители руководителей министерств и ведомств и представители бизнес-сообщества государств ЕАЭС.
Комитет занимается подготовкой рекомендаций для ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности, проведением консультаций, подготовкой предложений по взаимодействию уполномоченных органов государств Союза и другими вопросами.
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