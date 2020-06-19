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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В СТРАНАХ ЕАЭС ВЫРАБОТАН ПЛАН УСТРАНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРЕПЯТСТВИЙ


10:57 22.06.2020

Совет Евразийской экономической комиссии и коллегия ЕЭК рассмотрели вопросы внутренней торговли в Евразийском экономическом союзе и наметили ряд конструктивных решений.

Как сообщает ЕЭК, нужны новые инструменты и новые решительные действия. Комплексный подход к устранению препятствий на внутреннем рынке союза отражен в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, проект которых одобрен в целом главами государств ЕАЭС 19 мая 2020 года. Сейчас уточняются отдельные положения документа и идет подготовка Плана реализации.

«Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил принять оперативные меры, направленные на ускоренную выработку механизмов скоординированного таможенного контроля ввозимых товаров, обмен электронными документами, идентификацию санкционных товаров, интеграцию электронных систем прослеживаемости товаров, особенно подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю, создание «зеленых коридоров», электронных очередей, и другие меры содействия взаимной торговле», — говорится в сообщении.

Каждая из стран ЕАЭС представила предложения и рекомендации по урегулированию разногласий и решению спорных вопросов, связанных с перемещением товаров через границы государств-членов союза.

«С учетом обсуждения этих вопросов коллегией ЕЭК есть основания рассчитывать на формирование более высокого уровня доверия во взаимной торговле. Это позволит улучшить информационный обмен в налоговой и таможенной сферах, согласовать меры и единые подходы к администрированию импорта товаров из третьих стран по всему контуру внешней границы Союза, обеспечить ускоренное применение механизмов прослеживаемости при импорте товаров и сократить незаконное перемещение товаров через внешнюю границу и внутри союза», — подчеркнули в ЕЭК.

Совет ЕЭК принял решение о формировании рабочей группы высокого уровня и разработке соответствующей «дорожной карты».

В коллегии ЕЭК полагают, что эти меры в комплексе с уже принятыми в 2020 году решениями по устранению барьеров и урегулированию взаимных претензий позволят устранить проблемные ситуации во внутренней торговле, которые вызывают серьезную критику бизнес-сообщества и органов государственного управления стран ЕАЭС.
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