Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша. Такой ответ дал на вопрос Укринформа в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Эта программа (Stand-By для Украины – ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - отметил представитель МВФ.

Вместе с тем он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

В то же время Джерри Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.