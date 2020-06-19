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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МВФ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО НОВОМУ ТРАНШУ ДЛЯ УКРАИНЫ В СЕНТЯБРЕ
14:32 19.06.2020
Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша. Такой ответ дал на вопрос Укринформа в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
"Эта программа (Stand-By для Украины – ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - отметил представитель МВФ.
Вместе с тем он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.
Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.
В то же время Джерри Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.
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