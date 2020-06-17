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ИЗ-ЗА КВОТ НА ИМПОРТ МИНУДОБРЕНИЙ УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОТЕРЯЕТ ДО $238 МЛН


10:44 18.06.2020

Квоты на импорт минеральных удобрений могут привести к потерям украинской экономики на сумму 100-238 млн долларов. Такая информация содержится в ответе представительства Европейского Союза в Украине на запрос аграрных ассоциаций, инициированный Всеукраинским Аграрным Советом (ВАС), сообщает пресс-служба ВАС.

«Европейский Союз выступает против инициативы введения квот на импорт минеральных азотных удобрений... Было подсчитано, что меры будут стоить фермерам 174-509 млн долл. и приведут к потерям в экономике Украины на 100-238 млн долл", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, в рамках многосторонних правил ВТО меры возможны только в том случае, если импорт растет резко и внезапно, и наносит экономический ущерб отечественным производителям. Вместе с тем отмечается в ответе представительства ЕС, для многих товаров, на которые направлено расследование Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), инициированное в августе 2019 года, импорт фактически уменьшился. А для производства некоторых позиций азотных удобрений ситуация даже улучшилась, поэтому квотирование импорта минудобрений не было бы юридически оправданными.

"Кроме того, предлагаемые Украине квоты являются слишком ограничительными. Если меры будут введены, они негативно будут влиять на фермеров и искусственно ограничивать конкуренцию на украинском рынке, что приведет к росту внутренних цен", - цитируют в ВАС ответ представительства.

В мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило свое решение ввести квоты на импорт минеральных азотных удобрений в Украине на уровне около 30% рынка. Оставшийся объем рынка должен заполнить украинский производитель.

Впрочем, 28 мая в Минэкономики заявили, что решение о введении квот на удобрения еще не принято. В министерстве состоялась встреча с представителями ключевых аграрных ассоциаций, импортерами и производителями удобрений для поиска общего сбалансированного решения относительно ситуации на рынке минеральных удобрений.

О возможности введения квот стало известно еще в августе 2019 года, когда МКМТ инициировала расследование относительно импорта в Украину азотных удобрений из стран ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также Турции, Казахстана, Беларуси, Грузии, Китая и США.
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