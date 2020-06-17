Национальный банк Украины с 23 июня 2020 года прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) и заменит его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк прекратит расчет Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian index of interbank rates, UIIR) с 23 июня и заменит его новым индикатором стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке - Украинским индексом межбанковских ставок овернайт (Ukrainian OverNight Иndex Average, UONIA)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

UONIA имеет несколько ключевых отличий от UIIR, прежде всего - более совершенную методику расчета.

Во-первых, новый индекс будет рассчитываться только на срок овернайт по кредитам и депозитам. По операциям своп в дальнейшем будет рассчитываться только справочное значение индекса на срок овернайт, впрочем, этот индикатор не будет иметь статуса главного ориентира денежного рынка Украины. Для сравнения: сейчас UIIR рассчитывается по двум категориям соглашений (кредиты и депозиты, а также своп), при этом предусмотрена возможность расчета этого индикатора по пяти различным срокам (при наличии таких соглашений). Поэтому изменения позволят четко позиционировать UONIA как главный индикатор стоимости краткосрочных ресурсов на денежном рынке Украины.

Во-вторых, для расчета UONIA включены 10% соглашений по предоставлению Национальным банком банкам кредитов на срок овернайт и 10% соглашений по размещению Национальным банком среди банков депозитных сертификатов на срок овернайт. Эта компонента обеспечит расчет индекса даже в те дни, когда количество соглашений между банками на денежном рынке будет малым из-за профицита ликвидности в системе. В то же время небольшой удельный вес этой компоненты не иметь решающего влияния на индекс и рыночные соглашения будут определяющими при его исчислении.

В-третьих, новый индекс имеет предохранитель от возможного манипулирования со стороны участников рынка. В частности, во время расчета индекса будет происходить агрегирование трансакций между одними и теми же контрагентами в одно соглашение через определение средневзвешенного значения процентной ставки по ним.

Итак, UONIA позволит объективно определять рыночную стоимость гривневых ресурсов на межбанковском кредитном рынке.

Методика UONIA учитывает рекомендации экспертов Европейского банка реконструкции и развития, а также была рекомендована к принятию на заседании Комитета оверсайта UIIR, куда, кроме представителей НБУ, входят также представители банковского сектора, и который впоследствии будет переименован в Комитет оверсайта UONIA.

Обнародование UONIA за соответствующий рабочий день будет осуществляться до 10.00 утра следующего рабочего дня в разделе «Финансовые рынки» официального веб-сайта Национального банка. Первая публикация нового индекса состоится утром 23 июня.

Для удобства анализа динамики стоимости межбанковских ресурсов до конца этой недели Национальный банк также опубликует ряды данных UONIA, просчитанного «задним числом» на ежедневной основе с начала 2019 года.

Положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA) утверждено решением Правления № 405-рш от 16 июня. Оно вступает в силу с 23 июня 2020 года.

Как известно, Украинский индекс межбанковских ставок осуществляется с целью предоставления участникам рынка объективных индикаторов стоимости гривневых ресурсов на межбанковском рынке Украины.