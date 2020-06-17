Внесены изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений) отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания, которые отвечают требованиям из приложения № 3 к техрегламенту.

Включены методы по определению некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции «жидкость-жидкость», 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты – методом газовой хроматографии.

Решение коллегии ЕЭК позволяет давать полное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента.