ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ


13:54 17.06.2020

Внесены изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений) отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания, которые отвечают требованиям из приложения № 3 к техрегламенту.

Включены методы по определению некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции «жидкость-жидкость», 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты – методом газовой хроматографии.

Решение коллегии ЕЭК позволяет давать полное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2020
валюта курс
EUR 2.6920
USD 2.3763
RUB 3.4066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6831 -0.0089
USD 2.3812 +0.0049
RUB 3.4232 +0.0166
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6780 2.6840
USD 2.3780 2.3820
RUB 3.4070 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 78.3000 78.8000
USD/RUB 69.4000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте