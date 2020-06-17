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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
13:54 17.06.2020
Внесены изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.
Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений) отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания, которые отвечают требованиям из приложения № 3 к техрегламенту.
Включены методы по определению некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции «жидкость-жидкость», 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты – методом газовой хроматографии.
Решение коллегии ЕЭК позволяет давать полное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента.
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