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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ДО КОНЦА ЛЕТА УСТАНОВИЛА ОСОБЫЙ РЕЖИМ ВЫВОЗА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА ИЗ ЕАЭС
10:10 17.06.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить до конца лета особый режим вывоза семян подсолнечника с территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, в настоящее время в отношении этой продукции действует запрет на экспорт, который закончится 30 июня 2020 года. После этого и до 31 августа будет работать разрешительный порядок по экспорту.
«Особый режим вывоза продукции обусловлен повышенным спросом на мировом рынке и связан с формированием запасов иностранными партнерами для обеспечения продовольственной безопасности на фоне коронавируса. До сбора нового урожая в Союзе необходимо обеспечить семенами подсолнечника внутренний рынок, предупредив образование возможного дефицита», - прокомментировал принятое решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Учитывая большой объем мощностей по производству подсолнечного масла, который был создан в государствах-членах ЕАЭС в последние годы, в ЕЭК не видят опасностей затоваривания или формирования чрезмерно низких цен на продукцию со стороны потребителей сырья. А с учетом того, что РФ является одним из крупнейших экспортеров на указанном рынке, мера способна дополнительно простимулировать переработку семян подсолнечника на таможенной территории Союза с последующей продажей в дальнее зарубежье уже готовых товаров.
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