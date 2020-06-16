|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ МАЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ НА 30%
16:03 16.06.2020
Продажи грузовиков МАЗ на российском рынке в мае 2020 года снизились на 30%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».
Согласно информации, объем российского рынка новых грузовых автомобилей в мае 2020 года составил 4,4 тыс. единиц, что на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Самой популярной маркой на рынке грузовиков остается KAMAZ, на долю которой в последний месяц весны пришлось более 45% от общего объема, что соответствует 2 тыс. машин. Это на 34% больше, чем год назад.
Вторую строчку занимает другой российский производитель – GAZ, рыночный показатель которого составил 466 автомобилей (-15%).
Далее в марочном рейтинге российского рынка новых грузовых машин следуют японский Isuzu (241 шт.; +5%) и шведский Volvo (228 шт.; -49%). Замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ, который в прошлом месяце реализовал 278 грузовиков (падение на 30%).
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. единиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2020
Курсы в банках
на 16.06.2020
Конвертация в банках
на 16.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте