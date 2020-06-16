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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОДАЖИ ГРУЗОВИКОВ МАЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В МАЕ СНИЗИЛИСЬ НА 30%


16:03 16.06.2020

Продажи грузовиков МАЗ на российском рынке в мае 2020 года снизились на 30%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Согласно информации, объем российского рынка новых грузовых автомобилей в мае 2020 года составил 4,4 тыс. единиц, что на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Самой популярной маркой на рынке грузовиков остается KAMAZ, на долю которой в последний месяц весны пришлось более 45% от общего объема, что соответствует 2 тыс. машин. Это на 34% больше, чем год назад.

Вторую строчку занимает другой российский производитель – GAZ, рыночный показатель которого составил 466 автомобилей (-15%).

Далее в марочном рейтинге российского рынка новых грузовых машин следуют японский Isuzu (241 шт.; +5%) и шведский Volvo (228 шт.; -49%). Замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ, который в прошлом месяце реализовал 278 грузовиков (падение на 30%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. единиц.
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