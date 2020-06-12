Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины с уровня Caa1 до B3, подтвердив позитивный прогноз. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Moody's Investors Service (Moody's) повысило рейтинг долгосрочных эмиссионных обязательств украинского правительства и рейтинг необеспеченной задолженности эмитента до уровня B3 с Caa1. Прогноз по рейтингам стабильный", - отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, этому способствовало уменьшение краткосрочных вызовов относительно финансирования Украины, а также улучшение ситуации после объявления новой программы Stand-by от МВФ.

"Решение о повышении рейтинга также показывает ожидания Moody's, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый за последние годы", - подчеркнули в агентстве.

9 июня Совет директоров МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины Stand-by на 18 месяцев. Общий объем программы составляет около $5 млрд.