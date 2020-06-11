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НАЦБАНК УКРАИНЫ СНИЗИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 6%


16:36 11.06.2020

Национальный банк Украины принял решение с 12 июня 2020 года снизить учетную ставку с 8% до 6%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 6% годовых с 12 июня 2020 года", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ.

Снижение учетной ставки до 8% было принято решением Правления Национального банка Украины от 23 апреля 2020 года, ранее учетная ставка в марте была снижена до 10%, 31 января 2020 года - до 11%, с 13 декабря - до 13,5%, до 15,5% с 25 октября 2019 года. 6 сентября 2019 года учетная ставка была снижена до 16,5%, в июле - до 17%.

Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.
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