Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией подготовили проект Комплексного плана краткосрочных и долгосрочных мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения, направленных на предупреждение распространения коронавирусной и других опасных инфекций, наращивания потенциала систем общественного здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, скоординированной разработки эффективных средств диагностики и вакцинопрофилактики COVID-19.

«Реализация мероприятий, включенных в комплексный план, позволит усилить и скоординировать потенциал систем общественного здравоохранения стран ЕАЭС, который можно будет использовать не только для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС. Таким образом, план будет способствовать защите населения на едином эпидемиологическом пространстве Союза для предотвращения возможных будущих эпидемий», – подчеркнул министр ЕЭК по техническому регулированию Виктор Назаренко.

Как сообщает ЕЭК, комплексный план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний предусматривает взаимный обмен информацией органов эпиднадзора в рамках общих информационных процессов ЕАЭС; совместную разработку рекомендаций; проведение совместных научных исследований и обучения специалистов для отработки согласованных мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

Документ соответствует резолюции высшего органа Всемирной ассамблеи здравоохранения (выпущенной 18 мая 2020 года), которую поддерживают более ста стран-членов ВОЗ.