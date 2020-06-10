Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила трем белорусским компаниям-посредникам с 16 июня транзит продукции в страны ЕАЭС через территорию России.

Как сообщает Россельхознадзор, в ходе анализа поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию РФ зафиксированы поставки белорусскими компаниями-посредниками ООО «Ресурс-2020», ООО «Трейд Милк» и ООО «Группа Компаний Рик-Киртека» сыра, произведенного белорусскими предприятиями (Полесский производственный участок ОАО «Милкавита», ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат») в Казахстан.

Однако Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщил, что подконтрольные товары, отправляемые этими фирмами, не поступали на территорию республики. Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ.

«В связи с этим Россельхознадзор с 16 июня 2020 года запрещает транзит через территорию России продукции, перемещаемой обозначенными компаниями-посредниками в страны ЕАЭС», - говорится в сообщении Российского ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор обратится в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию товаров, отправляемых указанными фирмами-посредниками в адреса получателей из государств-членов ЕАЭС.

Информация о выявленных нарушениях будет передана ФСБ России и МВД России для проведения необходимых мероприятий по установлению мест поступления указанной продукции, изъятию ее из оборота и выявлению круга лиц, причастных к незаконным действиям.

Россельхозхнадзор также обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с просьбой о проведении переговоров, на которых стороны обсудят возможный запрет транзита через территорию России продукции вышеуказанных белорусских предприятий-производителей.