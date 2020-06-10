|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТРЕМ БЕЛОРУССКИМ КОМПАНИЯМ ЗАПРЕЩЕН ТРАНЗИТ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ РОССИЮ
15:45 10.06.2020
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила трем белорусским компаниям-посредникам с 16 июня транзит продукции в страны ЕАЭС через территорию России.
Как сообщает Россельхознадзор, в ходе анализа поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Казахстан и Кыргызстан транзитом через территорию РФ зафиксированы поставки белорусскими компаниями-посредниками ООО «Ресурс-2020», ООО «Трейд Милк» и ООО «Группа Компаний Рик-Киртека» сыра, произведенного белорусскими предприятиями (Полесский производственный участок ОАО «Милкавита», ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат») в Казахстан.
Однако Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщил, что подконтрольные товары, отправляемые этими фирмами, не поступали на территорию республики. Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ.
«В связи с этим Россельхознадзор с 16 июня 2020 года запрещает транзит через территорию России продукции, перемещаемой обозначенными компаниями-посредниками в страны ЕАЭС», - говорится в сообщении Российского ведомства.
Кроме того, Россельхознадзор обратится в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию товаров, отправляемых указанными фирмами-посредниками в адреса получателей из государств-членов ЕАЭС.
Информация о выявленных нарушениях будет передана ФСБ России и МВД России для проведения необходимых мероприятий по установлению мест поступления указанной продукции, изъятию ее из оборота и выявлению круга лиц, причастных к незаконным действиям.
Россельхозхнадзор также обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с просьбой о проведении переговоров, на которых стороны обсудят возможный запрет транзита через территорию России продукции вышеуказанных белорусских предприятий-производителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2020
Курсы в банках
на 10.06.2020
Конвертация в банках
на 10.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте