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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ОДОБРИЛА МЕТОДОЛОГИЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АПК СТРАН ЕАЭС
13:15 10.06.2020
Подходы, заложенные в документе, позволят формировать прогноз экономического развития в ЕАЭС сельскохозяйственного производства и рынок использования основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей раз в два года.
Как сообщает ЕЭК, прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий: базовой продукции сельского хозяйства и продуктов переработки. К первой отнесены зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй – растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов, ягод и т.д.
Среди основных показателей, по которым формируется прогноз, – численность занятых в агропромышленном комплексе, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, экспорт и импорт сельхозпродуктов, уровень самообеспеченности по основным видам продукции АПК.
В Методологии указаны главные факторы влияния на расчетные параметры прогноза. Это, например, спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на внутреннем и внешнем рынках стран Союза, снижение таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств-членов, господдержка сельского хозяйства, реализация мер по вовлечению плодородных земель в сельхозоборот и оптимизации землепользования и ряд других.
Методология необходима комиссии для расчета прогнозных показателей развития агропромышленных комплексов с последующей рекомендацией их использования уполномоченными государственными органами стран Союза при разработке национальных прогнозов.
Долгосрочные прогнозы станут инструментом инвестиционной привлекательности, который поможет оценить перспективы развития АПК государств-членов на длительную перспективу, их потенциальные производственные и потребительские ниши. Это позволит рационально использовать финансовые и материальные ресурсы.
Методология разработана в соответствии с протоколом первого заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза от 19 ноября 2018 года. Совет создан решением глав стран ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства государств-членов при реализации согласованной агропромышленной политики. В его составе – министры сельского хозяйства союзных стран и министры Евразийской экономической комиссии по промышленности и АПК и техническому регулированию.
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