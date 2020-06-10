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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ОДОБРИЛА МЕТОДОЛОГИЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АПК СТРАН ЕАЭС


13:15 10.06.2020

Подходы, заложенные в документе, позволят формировать прогноз экономического развития в ЕАЭС сельскохозяйственного производства и рынок использования основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей раз в два года.

Как сообщает ЕЭК, прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий: базовой продукции сельского хозяйства и продуктов переработки. К первой отнесены зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй – растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов, ягод и т.д.

Среди основных показателей, по которым формируется прогноз, – численность занятых в агропромышленном комплексе, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, экспорт и импорт сельхозпродуктов, уровень самообеспеченности по основным видам продукции АПК.

В Методологии указаны главные факторы влияния на расчетные параметры прогноза. Это, например, спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на внутреннем и внешнем рынках стран Союза, снижение таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств-членов, господдержка сельского хозяйства, реализация мер по вовлечению плодородных земель в сельхозоборот и оптимизации землепользования и ряд других.

Методология необходима комиссии для расчета прогнозных показателей развития агропромышленных комплексов с последующей рекомендацией их использования уполномоченными государственными органами стран Союза при разработке национальных прогнозов.

Долгосрочные прогнозы станут инструментом инвестиционной привлекательности, который поможет оценить перспективы развития АПК государств-членов на длительную перспективу, их потенциальные производственные и потребительские ниши. Это позволит рационально использовать финансовые и материальные ресурсы.

Методология разработана в соответствии с протоколом первого заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза от 19 ноября 2018 года. Совет создан решением глав стран ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства государств-членов при реализации согласованной агропромышленной политики. В его составе – министры сельского хозяйства союзных стран и министры Евразийской экономической комиссии по промышленности и АПК и техническому регулированию.
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