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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ВОЗОБНОВЛЕНЫ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС ИЗ УКРАИНЫ
11:22 10.06.2020
Завершено повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины, в рамках которого рассмотрены позиции потребителей и производителей продукции в Евразийском экономическом союзе.
По итогам расследования установлено, что дефицит товара, приведший к приостановлению применения антидемпинговой меры, носил временный характер. Во второй половине 2019 года и первом квартале 2020 года проблема с поставками со стороны производителей ЕАЭС была разрешена за счет увеличения мощностей российских производителей и выхода на рынок производителя в Республике Казахстан. Кроме того, дополнительно к импорту из Украины спрос начал удовлетворяться поставками из КНР.
В настоящий момент ситуация со стоимостью продукции стабилизировалась, наметились предпосылки к появлению профицита колес на рынке и снижению цен в 2020-2021 годах.
Как сообщает ЕЭК, основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у Евразийской экономической комиссии отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока - 21 января 2021 года. В то же время комиссия внимательно отслеживает ситуацию и готова оперативно вернуться к рассмотрению вопроса в случае обнаружения негативных тенденций.
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