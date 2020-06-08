В 2022 году четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 впервые в истории российской атомной энергетики полностью перейдет на уран-плутониевое МОКС-топливо.

Как сообщает госкорпорация по атомной энергии «Росатом», это будет важным шагом на пути к замыканию ядерно-топливного цикла.

С самого начала работы четвертого энергоблока и по настоящее время в его реакторе эксплуатируется гибридная активная зона, в состав которой одновременно входят тепловыделяющие сборки (ТВС) как с урановым оксидным топливом, так и с МОКС-топливом. Начало полномасштабного перехода реактора БН-800 Белоярской АЭС к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом запланировано на первую половину 2021 года. В активную зону реактора будут установлены ТВС с МОКС-топливом в количестве, составляющем одну треть от общего числа ТВС, используемых в активной зоне. В течение последующих перегрузок топлива в активную зону реактора будет загружено еще две трети таких ТВС. Завершить формирование активной зоны со 100-процентной загрузкой МОКС-топливом запланировано в первой половине 2022 года.

«Предусмотрен переход реактора БН-800 от гибридной активной зоны к активной зоне с полной загрузкой ТВС с МОКС-топливом. Такие ТВС для нас производит Горно-химический комбинат в Красноярском крае: в качестве топлива используется диоксид урана и плутония в форме таблеток. Реактор БН-800 согласно своему проекту ориентирован на использование именно МОКС-топлива, это один из этапов на пути отечественной атомной энергетики к освоению замкнутого ядерно-топливного цикла», - рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Владимир Шалоумов.

В будущем формирование замкнутого ядерно-топливного цикла позволит создать двухкомпонентную атомную энергетику с одновременной работой реакторов на быстрых и на тепловых нейтронах. Это позволит многократно расширить топливную базу атомной энергетики, вовлечь в работу изотоп урана-238, обеспечить повторное использование отработавшего ядерного топлива и минимизировать радиоактивные отходы. Отработка элементов замкнутого ядерно-топливного цикла – одна из главных задач, наряду с выработкой электроэнергии, энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.